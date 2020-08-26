Новосибирские ученые установили связь между возрастом и недосыпом

Posted 26 августа 2020, 01:38
Published 26 августа 2020, 01:38
Modified 5 августа 2022, 12:25
Updated 5 августа 2022, 12:25
Новосибирские математики на 48 добровольцах установили связь возраста и недосыпа.
Подробности эксперимента рассказал руководитель группы математического моделирования биомедицинских систем Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Аркадий Путилов.
Возраст исследуемой группы – от 15 до 67 лет. Добровольцы в течение недели придерживались регулярного сна. А с пятницы по воскресенье начинались исследования. Ученые каждые два часа снимали электроэнцефалограмму, чтобы оценить сонливость участников.
После у добровольцев интересовались, как они выспались. На недостаток сна больше жаловались молодые люди.
По словам Путилова, имеет место возрастное изменение соотношения драйвов сна и бодроствования. Драйв, то есть сила, которая толкает человека на деятельность, сильнее у молодых, поэтому они любят поспать. У старшего поколения они слабее, поэтому они при недосыпе чувствуют себя лучше.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]