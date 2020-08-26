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Posted 26 августа 2020, 01:38

Published 26 августа 2020, 01:38

Modified 5 августа 2022, 12:25

Updated 5 августа 2022, 12:25

Новосибирские ученые установили связь между возрастом и недосыпом

26 августа 2020, 01:38
Они сравнили сонливость молодых и пожилых людей

Новосибирские математики на 48 добровольцах установили связь возраста и недосыпа.

Подробности эксперимента рассказал руководитель группы математического моделирования биомедицинских систем Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Аркадий Путилов.

Возраст исследуемой группы – от 15 до 67 лет. Добровольцы в течение недели придерживались регулярного сна. А с пятницы по воскресенье начинались исследования. Ученые каждые два часа снимали электроэнцефалограмму, чтобы оценить сонливость участников.

После у добровольцев интересовались, как они выспались. На недостаток сна больше жаловались молодые люди.

По словам Путилова, имеет место возрастное изменение соотношения драйвов сна и бодроствования. Драйв, то есть сила, которая толкает человека на деятельность, сильнее у молодых, поэтому они любят поспать. У старшего поколения они слабее, поэтому они при недосыпе чувствуют себя лучше.

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#Ольга Эйхман#Общество#Новости
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