Новосибирские ученые установили связь между возрастом и недосыпом

По словам Путилова, имеет место возрастное изменение соотношения драйвов сна и бодроствования. Драйв, то есть сила, которая толкает человека на деятельность, сильнее у молодых, поэтому они любят поспать. У старшего поколения они слабее, поэтому они при недосыпе чувствуют себя лучше.