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Posted 26 августа 2020, 07:35

Published 26 августа 2020, 07:35

Modified 25 декабря 2024, 15:33

Updated 25 декабря 2024, 15:33

Супруга новосибирского экс-губернатора осудила антиковидные меры в школах

26 августа 2020, 07:35
Она осудила масочный режим и социальную дистанцию

Супруга экс-губернатора Новосибирской области Наталья Толоконская выступила против противоэпидемиологических мер в школах.

Как врач-инфекционист она считает бессмысленным тестирование на коронавирус педагогов, а дезинфекцию назвала вредной для детей. По ее словам, Covid-19 не нужно бояться, это один из 40 видов коронавируса.

Врач пишет, что все эти меры только травмируют психику учителей и детей, а также негативно влияют на здоровье и иммунитет. Обстановку, которая творится в области, она назвала рабством.

«У руководителей страны и регионов, министерств остался буквально последний шанс исправить положение дел», - пишет Толоконская на своей странице в Фейсбуке.

Врач намерена забрать своих внуков из школы, если эта дикость не прекратится.

#Общество
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