Супруга новосибирского экс-губернатора осудила антиковидные меры в школах

Posted 26 августа 2020, 07:35
Published 26 августа 2020, 07:35
Modified 25 декабря 2024, 15:33
Updated 25 декабря 2024, 15:33
Супруга экс-губернатора Новосибирской области Наталья Толоконская выступила против противоэпидемиологических мер в школах.
Как врач-инфекционист она считает бессмысленным тестирование на коронавирус педагогов, а дезинфекцию назвала вредной для детей. По ее словам, Covid-19 не нужно бояться, это один из 40 видов коронавируса.
Врач пишет, что все эти меры только травмируют психику учителей и детей, а также негативно влияют на здоровье и иммунитет. Обстановку, которая творится в области, она назвала рабством.
«У руководителей страны и регионов, министерств остался буквально последний шанс исправить положение дел», - пишет Толоконская на своей странице в Фейсбуке.
Врач намерена забрать своих внуков из школы, если эта дикость не прекратится.