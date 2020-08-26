В Новосибирске установили новый памятник В.Ленину за 350 тыс. рублей

Posted 26 августа 2020, 06:24
Published 26 августа 2020, 06:24
Modified 25 декабря 2024, 15:32
Updated 25 декабря 2024, 15:32
Новосибирские коммунисты устанавливают в городе новый памятник Владимиру Ленину. Монумент появится возле администрации Ленинского района на месте старого памятника.
Деньги на нового «Ленина» собрал Ленинский райком КПРФ. Сторонники не пожалели 350 тысяч рублей. По их словам, «он бесценен, как заветы Ильича».
Как рассказала депутат заксобрания Роман Яковлев Тайге.инфо, старый памятник обветшал и потерял свой вид. Торжественное открытие нового памятника проведут 8 сентября.
Напомним, что в 2019 году в городе открыли памятник Иосифу Сталину.