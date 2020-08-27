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Posted 27 августа 2020, 11:39

Published 27 августа 2020, 11:39

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

Министр здравоохранения НСО Хальзов ответил на критику Путина

27 августа 2020, 11:39
Глава государства назвал систему "забюрокраченной".

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов провел брифинг с журналистами, на котором чиновник ответил на очередное негативное упоминание президентом Владимиром Путиным Новосибирской области.

Накануне на совещании с правительством РФ президент отметил, что в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Челябинской области выявлены найдены нарушения по страховым выплатам медикам, боровшимся с коронавирусом. Глава государства назвал систему "забюрокраченной".

В ответ на критику руководитель областного минздрава заявил, что порядок получения выплат в регионе такой же, как и во всей стране. Все регламенты четко прописаны и соблюдаются. А в критике Путина виноват руководитель новосибирского медучреждения.

"Почему прозвучала Новосибирская область? Я думаю, в связи с тем, что вопрос организации подач и сбора документов был поднят руководителем нашей первой поликлиники. Мы здесь ничем не отличаемся. Для подтверждения могу сказать, что на территории области зарегистрировано 1038 случаев заболевания среди медработников, уже подано в фонд 732 обращения, а по 528 обращениям уже были выплаты", — заявил Хальзов.

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