На Бердском после столкновения двух грузовиков один из них упал на бок

В аварию попал и легковой автомобиль, который получил механические повреждения

Сегодня, 27 августа, на Бердском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков. Разные по массе машины столкнулись рядом с заправкой «Лукойл». В результате аварии меньший по размеру грузовичок Mitsubishi завалился на бок. Тягач Scania большой фуры уперся ему в «брюхо». О происшествии сообщили подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск». По их данным, водителя «Митсубиси» увезли на скорой с черепно-мозговой травмой. В аварию попал и один легковой автомобиль. Он получил повреждения заднего левого крыла и фонаря. Материалы по теме Дорожники спровоцировали 9-километровую пробку на Бердском шоссе Новосибирские чиновники оправдали разбитое состоянии Красноярского шоссе В Новосибирске на Бердском шоссе загорелась «Газель»