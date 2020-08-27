На Бердском после столкновения двух грузовиков один из них упал на бок

Posted 27 августа 2020, 08:48
Published 27 августа 2020, 08:48
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
Сегодня, 27 августа, на Бердском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков. Разные по массе машины столкнулись рядом с заправкой «Лукойл».
В результате аварии меньший по размеру грузовичок Mitsubishi завалился на бок. Тягач Scania большой фуры уперся ему в «брюхо».
О происшествии сообщили подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск». По их данным, водителя «Митсубиси» увезли на скорой с черепно-мозговой травмой.
В аварию попал и один легковой автомобиль. Он получил повреждения заднего левого крыла и фонаря.
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