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Posted 27 августа 2020, 08:48

Published 27 августа 2020, 08:48

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

На Бердском после столкновения двух грузовиков один из них упал на бок

27 августа 2020, 08:48
В аварию попал и легковой автомобиль, который получил механические повреждения

Сегодня, 27 августа, на Бердском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков. Разные по массе машины столкнулись рядом с заправкой «Лукойл».

В результате аварии меньший по размеру грузовичок Mitsubishi завалился на бок. Тягач Scania большой фуры уперся ему в «брюхо».

О происшествии сообщили подписчики сообщества «Инцидент Новосибирск». По их данным, водителя «Митсубиси» увезли на скорой с черепно-мозговой травмой.

В аварию попал и один легковой автомобиль. Он получил повреждения заднего левого крыла и фонаря.

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#Происшествия#Новости
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