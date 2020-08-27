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Posted 27 августа 2020, 07:26

Published 27 августа 2020, 07:26

Modified 15 сентября 2022, 21:29

Updated 15 сентября 2022, 21:29

На станции в Новосибирской области избили и ограбили пенсионера

27 августа 2020, 07:26
Полиция ищет других жертв нападавшего

Пенсионера избили и ограбили на железнодорожной станции в Новосибирской области. Сотрудники УТ МВД России по Сибири установили личность подозреваемого и задержали его.

Установлено, что к пенсионеру, ожидавшему электричку на станции Тогучин, подошел молодой человек. Он пытался выхватить у того спортивную сумку, но пожилой пассажир упал. Тогда он несколько раз ударил его кулаком по лицу, после чего забрал желаемое и скрылся.

Злоумышленником оказался 24-летний парень, который был судим за корыстно-насильственные преступления.

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