На станции в Новосибирской области избили и ограбили пенсионера

Установлено, что к пенсионеру, ожидавшему электричку на станции Тогучин, подошел молодой человек. Он пытался выхватить у того спортивную сумку, но пожилой пассажир упал. Тогда он несколько раз ударил его кулаком по лицу, после чего забрал желаемое и скрылся.