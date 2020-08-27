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Путин анонсировал новую вакцину против коронавируса от «Вектора»

27 августа 2020, 18:29
Препарат будет готов будет в сентябре.

Президент России Владимир Путин 27 августа в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о разработке новой вакцины от коронавируса в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Препарат будет готов будет в сентябре и над ним работает известный институт «Вектор» в Новосибирске», — заявил глава государства.

Как сказал Владимир Путин, новая вакцина, разработанная в Новосибирске, будет конкурировать с препаратом, выпущенным специалистами Центра имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой, прошла клинические испытания на животных и на добровольцах.

Обе российские вакцины должны показать высокую эффективность, считает Президент РФ.

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