Путин анонсировал новую вакцину против коронавируса от «Вектора»

Как сказал Владимир Путин, новая вакцина, разработанная в Новосибирске, будет конкурировать с препаратом, выпущенным специалистами Центра имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой, прошла клинические испытания на животных и на добровольцах.