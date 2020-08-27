В Новосибирске отремонтировали проблемный коллектор у Димитровского моста

Posted 27 августа 2020, 10:38
Published 27 августа 2020, 10:38
Modified 15 сентября 2022, 21:29
Updated 15 сентября 2022, 21:29
В Новосибирске завершился длившийся три недели ремонт коллектора у Димитровского моста. Из-за его неисправности после дождя уходила под воду улица Фабричная. Ремонтники восстановили лотки, заделали стыки и пустоты, очистили ливневки от мусора.
Ремонт стоил 9 миллионов рублей.Сейчас коллектор работает на 100%, и, в случае дождя, вода больше не будет скапливаться. Ливнёвая канализация прослужит 10 лет, если в нее не будут сбрасывать горячую воду теплосети.
"Новосибирск — единственный город в России, где теплосети сбрасывают дренажи в ливнёвку. У них должна быть своя технологическая линия. Но исторически сложилось, что вот так. Вы же видите, что весь город зимой парит, а парит откуда? Из ливневых решеток", - объяснил НГС начальник службы эксплуатации инженерных сооружений МУП "УЗСПТС" Андрей Мальцев.
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