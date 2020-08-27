В военном городке под Новосибирском сотни семей отрезаны от цивилизации

Больше трехсот новосибирских семей из военного городка Шиловского гарнизона живут фактически отрезанные от цивилизации. Об ужасах условий жизни новосибирских военных рассказало ИА REGNUM со ссылкой на заместителя главного редактора газета «Завтра» Владислава Шурыгина. Он написал об этом на своих страничках в соцсетях.
«По разбитой дороге могут ездить только танки. Вода из кранов идёт цвета томатного сока — ни пить, ни мыться невозможно. Железо. Гарнизон живёт на привозной воде — каждый привозит сам себе», — написал Шурыгин. По его словам, детский сад в гарнизоне уже четыре года закрыт. Маленьких детей возят в соседние поселки. Под школу отдали третий этаж казармы. Ремонта там не было уже 20 лет.
Офицерские ДОСы Шурыгин сравнил с «цыганскими шалманами». Управляющие компании в гарнизоне очень часто меняются.