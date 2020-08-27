В военном городке под Новосибирском сотни семей отрезаны от цивилизации

«По разбитой дороге могут ездить только танки. Вода из кранов идёт цвета томатного сока — ни пить, ни мыться невозможно. Железо. Гарнизон живёт на привозной воде — каждый привозит сам себе», — написал Шурыгин. По его словам, детский сад в гарнизоне уже четыре года закрыт. Маленьких детей возят в соседние поселки. Под школу отдали третий этаж казармы. Ремонта там не было уже 20 лет.