Власти Иркутской области подписали меморандум о запрете сплошных рубок на Байкале

Белозеров посетил Тулун в рамках рабочей поездки 27 августа. Он отметил, что проект модернизации — это в первую очередь компенсация за ущерб, который строительство Транссиба нанесло природе 100 лет назад. Он также включает в себя очистку воздуха и воды. При этом все мероприятия будут проводиться только с экологическим заключением и общественными обсуждениями, а на объектах строительства будет вестись постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Для этого будет создана информационно-аналитическая платформа для сбора, обработки и анализа его результатов. Также появится сеть видеонаблюдения, которая позволит в удаленном формате контролировать соблюдение экологических предписаний, выбросов и сбросов загрязняющих веществ на объектах строительства.