Власти Иркутской области подписали меморандум о запрете сплошных рубок на Байкале

Это позволит обеспечить дополнительную защиту природоохранной зоны озера Байкал при модернизации Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей, а также при дальнейшей эксплуатации этих объектов, пишет baikal24.ru.
«Правительство Иркутской области успешно сотрудничает с РЖД и предприятиями железнодорожной отрасли. Подписание меморандума станет новым этапом нашего взаимодействия для решения задач, поставленных президентом России», — сказал Игорь Кобзев.
Белозеров посетил Тулун в рамках рабочей поездки 27 августа. Он отметил, что проект модернизации — это в первую очередь компенсация за ущерб, который строительство Транссиба нанесло природе 100 лет назад. Он также включает в себя очистку воздуха и воды. При этом все мероприятия будут проводиться только с экологическим заключением и общественными обсуждениями, а на объектах строительства будет вестись постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Для этого будет создана информационно-аналитическая платформа для сбора, обработки и анализа его результатов. Также появится сеть видеонаблюдения, которая позволит в удаленном формате контролировать соблюдение экологических предписаний, выбросов и сбросов загрязняющих веществ на объектах строительства.
Стоит сказать, что проект по модернизации БАМа и Транссиба является приоритетным для всей России. Он позволит уже через пять лет увеличить ежегодную провозную способность магистралей более чем на 200 миллионов тонн. Глава Иркутской области отметил, что это даст региону новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет. Он также подчеркнул, что для жителей региона Байкал и сибирская тайга являются особенной ценностью, поэтому прозрачность всех этапов работ и контроль общественности стоят в приоритете.