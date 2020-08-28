Адвокат из Новосибирск проглотил кусок стекла на борту самолета

Новосибирский адвокат по имени Вячеслав пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении крупной российской авиакомпании. Он считает, что она оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности.
Как сообщает НДН.инфо, Вячеслав с детьми возвращался в Новосибирск из Грузии. На борту им подали еду, упаковка которой не была нарушена. Но во время приема пищи мужчина понял, что во рту что-то хрустит.
- Часть стекла я, к сожалению, проглотил. Другой осколок разрезал мне верхнее нёбо. Крови было море! Стекло я вытащил и сплюнул в стакан. Оно было размером с ноготь мизинца. Во время полета просил оказать мне медицинскую помощь, а прилетев в Толмачево, потребовал вызвать скорую помощь. Диагноз — инороднее тело в пищеводе, — рассказал адвокат.
Мужчина почти месяц испытывал боль. Он утверждает, что ничего не мог есть, кроме детского пюре. В итоге кусок стекла вышел сам, естественным путем. Но адвокат полагает, что мог умереть.
- Обратившись к представителю авиаперевозчика с претензией, я неожиданно услышал отказ, - говорит Вячеслав. По его словам, авиакомпания не захотела урегулировать конфликт добровольно. Поэтому он обратился в правоохранительные органы.
Сейчас в Следственном комитете на транспорте решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Адвокат не собирается отступать и хочет наказать авиакомпанию.