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Адвокат из Новосибирск проглотил кусок стекла на борту самолета

28 августа 2020, 17:03
Теперь он хочет наказать отказавшую ему в компенсации авиакомпанию

Новосибирский адвокат по имени Вячеслав пытается добиться возбуждения уголовного дела в отношении крупной российской авиакомпании. Он считает, что она оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Как сообщает НДН.инфо, Вячеслав с детьми возвращался в Новосибирск из Грузии. На борту им подали еду, упаковка которой не была нарушена. Но во время приема пищи мужчина понял, что во рту что-то хрустит.

- Часть стекла я, к сожалению, проглотил. Другой осколок разрезал мне верхнее нёбо. Крови было море! Стекло я вытащил и сплюнул в стакан. Оно было размером с ноготь мизинца. Во время полета просил оказать мне медицинскую помощь, а прилетев в Толмачево, потребовал вызвать скорую помощь. Диагноз — инороднее тело в пищеводе, — рассказал адвокат.

Мужчина почти месяц испытывал боль. Он утверждает, что ничего не мог есть, кроме детского пюре. В итоге кусок стекла вышел сам, естественным путем. Но адвокат полагает, что мог умереть.

- Обратившись к представителю авиаперевозчика с претензией, я неожиданно услышал отказ, - говорит Вячеслав. По его словам, авиакомпания не захотела урегулировать конфликт добровольно. Поэтому он обратился в правоохранительные органы.

Сейчас в Следственном комитете на транспорте решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Адвокат не собирается отступать и хочет наказать авиакомпанию.

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