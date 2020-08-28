Адвокат из Новосибирск проглотил кусок стекла на борту самолета

- Часть стекла я, к сожалению, проглотил. Другой осколок разрезал мне верхнее нёбо. Крови было море! Стекло я вытащил и сплюнул в стакан. Оно было размером с ноготь мизинца. Во время полета просил оказать мне медицинскую помощь, а прилетев в Толмачево, потребовал вызвать скорую помощь. Диагноз — инороднее тело в пищеводе, — рассказал адвокат.