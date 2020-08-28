ГАИ Новосибирска получила новые патрульные машины

Сегодня, 28 августа, в Новосибирске прошла торжественная церемония вручения сотрудникам полка ДПС ключей от новых автомобилей. 15 служебных «Шкода Октавия» помогут сотрудникам ГИБДД в их работе.
Как заявил заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майор Кирилл Травин, автомобили закуплены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Генерал пожелал автоинспекторам успешной службы и бережного отношения к новым служебным автомобилям.
Новые машины оборудованы всем необходимым. У них есть громкоговорящие устройства, радиостанции, видеорегистраторы, а также медицинские укладки для оказания первой помощи.
После окончания торжественной церемонии сотрудники ГАИ выехали стройной колонной на улицы. Машины начали использоваться уже сегодня.