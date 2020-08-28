Губернатор и депутаты Заксобрания НСО провели личный приём граждан

- Площадка подготовлена. Надеемся, что в запланированные сроки – до конца 2022 года школа будет построена. Просьба поддержать и запустить этот проект. Надо строить там, где есть живые хозяйства, - заявил в ответ на «неожиданный» вопрос председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.