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Губернатор и депутаты Заксобрания НСО провели личный приём граждан

28 августа 2020, 17:56
Он прошел в формате видеоконференции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и депутаты Законодательного собрания решили провести личный прием граждан. И сделали это в формате видеоконференции, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку. По мнению губернатора, такая форма общения позволяет более полно разобрать те вопросы, с которыми обращаются жители.

Вопросы оказались все как на подбор удобными для представителей властей. Например, педагог из школы в поселке Карачи подняла вопрос о строительстве Дома культуры. Вероятно, других проблем в новосибирских школах нет. Депутат Андрей Парферов с радостью поддержал идею. Чисто случайно проект давно назрел.

Школьные проблемы все же нашлись в другом обращении. Селу Шайдурово Сузунского района нужно новое здание для школы взамен снесенного старого. Как ни странно, но и этот вопрос уже фактически решен заранее.

- Площадка подготовлена. Надеемся, что в запланированные сроки – до конца 2022 года школа будет построена. Просьба поддержать и запустить этот проект. Надо строить там, где есть живые хозяйства, - заявил в ответ на «неожиданный» вопрос председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.

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