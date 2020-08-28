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Мэр Локоть не хочет согласовывать чиновников с правительством НСО

28 августа 2020, 12:48
Он считает эту систему излишне заадминистрированной.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не считает верным согласование чиновников своей администрации с региональным правительством. На эту тему он будет выступать на собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Вопросы к этому закону имеются и у глав других городов. Об этом пишет Тайга.инфо.

При этом Локоть признает, что сопротивляться федеральному закону он не может, хотя и оценивает его негативно. «Я пытался разобраться, звонил депутатам Госдумы, звонил депутату Олегу Смолину. Считаю, что это излишне заадминистрированная система», — приводит издание слова Анатолия Локтя. Мэр сомневается, что от этого повысится качество работы исполнительного органа.

Напомним, правительство Новосибирской области одобрило законопроект о расширении собственных полномочий для согласования муниципальных чиновников. Он выравнивает региональное законодательство с федеральным, подписанным Путиным в конце апреля. Документ будет рассмотрен уже новым составом областного заксобрания.

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