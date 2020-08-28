Мэр Локоть не хочет согласовывать чиновников с правительством НСО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что не считает верным согласование чиновников своей администрации с региональным правительством. На эту тему он будет выступать на собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ). Вопросы к этому закону имеются и у глав других городов. Об этом пишет Тайга.инфо.