Мэр Новосибирска назвал атаки Титова из-за киосков пиаром

Локоть заявил, что коммерческих объектов в придорожной зоне быть не должно, это сказано в федеральном законодательстве. При этом власти бьются за сохранение малого и среднего бизнеса в отличие от Титова. Федеральный чиновник, по словам градоначальника, приехал в Новосибирск за пиаром.