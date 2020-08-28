Мэр Новосибирска назвал атаки Титова из-за киосков пиаром

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал борьбу бизнес-омбудсмена России Бориса Титова за киоски пиаром.
Напомним, ранее новосибирские предприниматели пожаловались федеральному бизнес-омбудсмену на незаконный снос 250 киосков в городе. В последний свой визит Титов заявил о нежелании местной власти помогать мелкому и среднему бизнесу, поэтому он намерен решать вопрос через суд. Свой ответ на заявления бизнес-омбудсмена Локоть дал во время пресс-конференции 28 августа.
Локоть заявил, что коммерческих объектов в придорожной зоне быть не должно, это сказано в федеральном законодательстве. При этом власти бьются за сохранение малого и среднего бизнеса в отличие от Титова. Федеральный чиновник, по словам градоначальника, приехал в Новосибирск за пиаром.
Также в муниципальное законодательство будет внесены изменения по регулированию уличной торговли.