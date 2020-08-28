На ферме под Новосибирском полиция нашла 10 незаконных мигрантов

Полицией были составлены десять протоколов по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и столько же по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства».