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На ферме под Новосибирском полиция нашла 10 незаконных мигрантов

28 августа 2020, 18:35
Они работали, не имея на это официального разрешения

В четверг, 27 августа, новосибирская полиция при поддержке Росгвардии провела спецоперацию в Болотнинском районе. На животноводческой ферме был проверен 21 гражданин стран ближнего зарубежья.

У десятерых мигрантов не оказалось разрешений на работу. Они были доставлены для разбирательства в Отдел МВД России по Болотнинскому району.

Полицией были составлены десять протоколов по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и столько же по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства».

У троих задержанных оказались более серьезные проблемы с законом. Сейчас решается вопрос об их выдворении с территории России.

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#Новости#Происшествия
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