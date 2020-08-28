На ферме под Новосибирском полиция нашла 10 незаконных мигрантов

В четверг, 27 августа, новосибирская полиция при поддержке Росгвардии провела спецоперацию в Болотнинском районе. На животноводческой ферме был проверен 21 гражданин стран ближнего зарубежья.
У десятерых мигрантов не оказалось разрешений на работу. Они были доставлены для разбирательства в Отдел МВД России по Болотнинскому району.
Полицией были составлены десять протоколов по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и столько же по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства».
У троих задержанных оказались более серьезные проблемы с законом. Сейчас решается вопрос об их выдворении с территории России.