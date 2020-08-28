Новосибирец заплатит 3 тыс. руб за слив фекалий в почву

В селе Морозово под Новосибирском мужчину обязали заплатить штраф за слив фекалий на землю. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.
Нарушитель был пойман в июле. Этому предшествовало обращение в ведомство неравнодушного местного жителя. Он пожаловался, что в Искитимском районе сосед загрязняет экологию, сливая отходы жизнедеятельности в почву. Свою жалобу мужчина снабдил фотографиями.
Было установлено, что нарушитель вывозил и сливал жидкие коммунальные отходы на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 397 гектаров на ассенизационной машине. Тем самым он повредил плодородный слой почвы. За это нарушителю назначен траф в 3 тысячи рублей. Также он должен компенсировать вред, нанесенный экологии.