atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирец заплатит 3 тыс. руб за слив фекалий в почву

28 августа 2020, 14:25
Также он должен компенсировать вред, нанесенный экологии.

В селе Морозово под Новосибирском мужчину обязали заплатить штраф за слив фекалий на землю. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.

Нарушитель был пойман в июле. Этому предшествовало обращение в ведомство неравнодушного местного жителя. Он пожаловался, что в Искитимском районе сосед загрязняет экологию, сливая отходы жизнедеятельности в почву. Свою жалобу мужчина снабдил фотографиями.

Было установлено, что нарушитель вывозил и сливал жидкие коммунальные отходы на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 397 гектаров на ассенизационной машине. Тем самым он повредил плодородный слой почвы. За это нарушителю назначен траф в 3 тысячи рублей. Также он должен компенсировать вред, нанесенный экологии.

Материалы по теме
Суд отказался арестовывать счета регоператора «Экология-Новосибирск»«Экология-Новосибирск» жалуется на «серых перевозчиков» мусораРосгидромет изучил влияние на экологию Новосибирска выбросов ТЭЦ
#Новости#Экология
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52