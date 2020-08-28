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Новосибирская область привлечет 250 млрд рублей инвестиций до конца года

28 августа 2020, 15:39
В области запущено более 50 инвестроектов

Рост инвестиций в основной капитал Новосибирской области отмечается в период пандемии. Если в прошлом году за первое полугодие этот показатель составлял 76 млрд рублей, то в текущем – 93 млрд рублей.

Министр экономразвития НСО Лев Решетников считает, что к концу года можно будет говорить уже о 250 млрд рублей.

В области реализуется более 50 инвестиционных проектов, в том числе 22 объекта с общим объемом инвестиций более 35 млрд рублей. Это проекты запущены в сферах логистики, электроники, АПК, строительства, медицины и т.д.

Основной капитал региона пополняется благодаря таким сферам, как транспортировка, недвижимость, сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство, а также обрабатывающая промышленность.

Благодаря крупным инвесторам область уже три года находится в 20-ке национального рейтинга России по улучшению инвестклимата.

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#Новости#Экономика
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