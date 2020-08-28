Новосибирский кандидат Поляков ответит за подделку подписей

Председатель Заельцовского теризбиркома 27 августа попросила возбудить уголовное дело за фальсификацию документов при сборе подписей за выдвижение заместителя начальника железнодорожной станции Сокур. Также, по данным издания "Континент Сибирь", имеются два свидетеля, которые заявляют, что подписи за Полякова собирала девушка. Однако сами листы были заверены неким Анатолием Грапольским. В комиссии утверждают, что Поляков знал своих сборщиков.