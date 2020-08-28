Новосибирский кандидат Поляков ответит за подделку подписей

В Новосибирске избирательная комиссия в лице председателя Тамары Примаковой привлекла следственный комитет Заельцовского района, чтобы разобраться с источником фальшивых подписей кандидата по округу №10 Андрея Полякова. Следователям предстоит выявить и привлечь к ответственности лиц, причастных к сбору подписей для регистрации потенциального народного избранника.
Председатель Заельцовского теризбиркома 27 августа попросила возбудить уголовное дело за фальсификацию документов при сборе подписей за выдвижение заместителя начальника железнодорожной станции Сокур. Также, по данным издания "Континент Сибирь", имеются два свидетеля, которые заявляют, что подписи за Полякова собирала девушка. Однако сами листы были заверены неким Анатолием Грапольским. В комиссии утверждают, что Поляков знал своих сборщиков.
Кроме Полякова в горсовет по округу № 10 идет самовыдвиженец Екатерина Шалимова (соратница председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова), независимый кандидат Виталий Малышев (учитель по профессии). Остальные претенденты представляют партии. Арман Озманян («Единая Россия»), Ян Бурдинский (КПРФ), Виталий Отовчиц (ЛДПР) и Нина Саттарова («Справедливая Россия»).