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Под Новосибирском разбились внедорожник и микроавтобус

28 августа 2020, 18:09
Авария произошла в районе Ярково

Сегодня, 28 августа, в районе Ярково под Новосибирском произошло ДТП. При движении в сторону поселка Ордынское столкнулись внедорожник и микроавтобус.

О происшествии рассказали подписчики «АСТ-54». На опубликованных ими фотографиях заметно, что у кроссовер получил серьезные повреждения в передней части.

Микроавтобус после удара улетел в кювет. Из-за аварии возникла пробка в обоих направлениях.

На месте происшествия работали медики. О пострадавших не сообщается. Официальная информация от ГИБДД не поступала.

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#Новости#Происшествия
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