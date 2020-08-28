Под Новосибирском разбились внедорожник и микроавтобус

Сегодня, 28 августа, в районе Ярково под Новосибирском произошло ДТП. При движении в сторону поселка Ордынское столкнулись внедорожник и микроавтобус.
О происшествии рассказали подписчики «АСТ-54». На опубликованных ими фотографиях заметно, что у кроссовер получил серьезные повреждения в передней части.
Микроавтобус после удара улетел в кювет. Из-за аварии возникла пробка в обоих направлениях.
На месте происшествия работали медики. О пострадавших не сообщается. Официальная информация от ГИБДД не поступала.