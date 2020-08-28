Цветкова возглавила новосибирский «Горзеленхоз»

Известно, что Наталья Цветкова является специалистом по садово-парковому и ландшафтному строительству. Терешкова написала, что о Цветковой хорошо отзывались в ТГУ, где она училась в магистратуре, также положительную характеристику ей дал сам мэр Иван Кляйн. Цветкова - опытный специалист с хорошим профильным образованием.