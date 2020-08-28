Цветкова возглавила новосибирский «Горзеленхоз»

Posted 28 августа 2020, 04:01
Published 28 августа 2020, 04:01
Modified 25 декабря 2024, 15:32
Updated 25 декабря 2024, 15:32
Специалист из Томска возглавила Новосибирский «Горзеленхоз». О новом назначении рассказала вице-мэр Анна Терешкова.
Известно, что Наталья Цветкова является специалистом по садово-парковому и ландшафтному строительству. Терешкова написала, что о Цветковой хорошо отзывались в ТГУ, где она училась в магистратуре, также положительную характеристику ей дал сам мэр Иван Кляйн. Цветкова - опытный специалист с хорошим профильным образованием.
Терешкова заявила, что ее свежий взгляд поможет изменить облик города.