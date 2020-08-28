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Posted 28 августа 2020, 04:01

Published 28 августа 2020, 04:01

Modified 25 декабря 2024, 15:32

Updated 25 декабря 2024, 15:32

Цветкова возглавила новосибирский «Горзеленхоз»

28 августа 2020, 04:01
У нового руководителя профильное образование и хорошие характеристики

Специалист из Томска возглавила Новосибирский «Горзеленхоз». О новом назначении рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

Известно, что Наталья Цветкова является специалистом по садово-парковому и ландшафтному строительству. Терешкова написала, что о Цветковой хорошо отзывались в ТГУ, где она училась в магистратуре, также положительную характеристику ей дал сам мэр Иван Кляйн. Цветкова - опытный специалист с хорошим профильным образованием.

Терешкова заявила, что ее свежий взгляд поможет изменить облик города.

#Общество
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