В Новосибирске ожидают дождливые и пасмурные выходные

В ближайший уик-энд в Новосибирске будет пасмурно и дождливо. Таковы данные метеопортала Gismeteo. В ночь на субботу, 29 августа, температура составит всего лишь +12°С, а днем воздух прогреется до +22°С. Будет малооблачно, пройдет небольшой дождь.
Ночью в воскресенье, 30 августа, чуть потеплеет. Ожидается +14°С. Днем же на термометре стоит ожидать стабильные +22°С. Снова ожидается дождь и облачная погода.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра ветер в начале выходных будет северный, 2-7 метров в секунду. В воскресенье он поменяет направление на юго-восточный, интенсивность будет прежняя.