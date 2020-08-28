В Новосибирске ожидают дождливые и пасмурные выходные

В ближайший уик-энд в Новосибирске будет пасмурно и дождливо. Таковы данные метеопортала Gismeteo. В ночь на субботу, 29 августа, температура составит всего лишь +12°С, а днем воздух прогреется до +22°С. Будет малооблачно, пройдет небольшой дождь.