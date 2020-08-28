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В Новосибирске школьникам будут мерить температуру без согласия родителей

28 августа 2020, 14:54
В школе вводятся дополнительные меры безопасности из-за угрозы заражения

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что разрешение родителей на измерение их детям температуры не требуется. Этот вопрос решает школа.

Министр сослался на противоэпидемиологическую безопасность, пишет НГС.

Напомним, с начала учебного года поголовно все ученики будут проходить термометрию – таковы санитарные правила.

По словам Федорчука, если у ученика высокая температура, информация фиксируется в журнале, а его изолируют. Родителей в таком случае предупреждают.

Он призвал родителей воспринимать меры спокойно.

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