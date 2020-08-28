В Новосибирске задержали двух пожилых воришек

Сотрудники агентства безопасности "Гвардия" задержали двух пенсионеров, совершивших кражи. Днем 25 августа пожилой сибиряк пытался вынести продукты из супермаркета на Красном проспекте. Бойцы ГБР передали вора полиции.
также 25 августа гражданин примерно 60-ти лет, проходя мимо летней площадки ресторана, прихватил с собой со стола конверт с 1 тысячей рублей внутри. Как и в предыдущем случае, сотрудники охраны передали вора правоохранителям.
А вот пенсионера, устроившего утром 26 августа пьяный дебош в продуктовом магазине в Заельцовском районе, задерживать не стали. Мужчина хотел зайти в магазин с велосипедом, приставал к посетителям и угрожал расправой. После прибытия ГБР пожилой дебошир самостоятельно покинул магазин.