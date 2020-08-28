В Новосибирской области потушили 35 лесных пожаров

В текущем году силами десантно-пожарной службы ГАУ НСО «Новосибирская авиабаза» ликвидировано 35 лесных пожаров в Новосибирской области. Общая площадь возгорания составила 340,1 га. Чтобы работа была эффективнее, в рамках нацпроекта «Экология» было закуплено новое оборудование.
28 августа воздушные десантники-пожарные тренировались около Пашинского шоссе под Новосибирском. В ходе тренировки 27 десантников-пожарных отработали навыки спуска с вертолета МИ-8. Каждый специалист выполнил по семь спусков с высоты от 10 до 45 метров в специальном снаряжении.
Как заметил заместитель министра природных ресурсов и экологии НСО Евгений Рыжков, обычно десантники борются с огнем в Северном, Кыштовском и Куйбышевском районах области. Там болотистая местность, и до очагов возгорания трудно добраться по земле. «Опасный сезон еще не закончен, поэтому десантникам-пожарным нужно быть готовыми к оперативному вылету», – отметил Евгений Рыжков. Для ведомства приобретены квадрокоптеры и тепловизоры.
Наравне с десантниками-пожарными тренировался и летчик-наблюдатель. его задача - авиамониторинг местности на площади 5078,8 тыс. га. С начала сезона авиапатруль налетал уже 299 часов 45 минут.