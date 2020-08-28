В Новосибирской области потушили 35 лесных пожаров

Как заметил заместитель министра природных ресурсов и экологии НСО Евгений Рыжков, обычно десантники борются с огнем в Северном, Кыштовском и Куйбышевском районах области. Там болотистая местность, и до очагов возгорания трудно добраться по земле. «Опасный сезон еще не закончен, поэтому десантникам-пожарным нужно быть готовыми к оперативному вылету», – отметил Евгений Рыжков. Для ведомства приобретены квадрокоптеры и тепловизоры.