В Тогучине 20-летний парень из ревности ударил ножом своего соперника

В четверг, 27 августа, в 16.30 от дома по улице Щорса города Тогучин в больницу привезли 28-летнего мужчину. У него были колото-резанные раны брюшной и поясной области. На место были вызваны полицейские.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее не судимый 20-летний знакомый потерпевшего.
По версии полиции, молодые люди распивали алкоголь и поругались на почве ревности. Тогда подозреваемый нанёс сопернику несколько ударов ножом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.