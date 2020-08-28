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В Тогучине 20-летний парень из ревности ударил ножом своего соперника

28 августа 2020, 19:35
Потерпевшего доставили в больницу, а нападавший задержан

В четверг, 27 августа, в 16.30 от дома по улице Щорса города Тогучин в больницу привезли 28-летнего мужчину. У него были колото-резанные раны брюшной и поясной области. На место были вызваны полицейские.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее не судимый 20-летний знакомый потерпевшего.

По версии полиции, молодые люди распивали алкоголь и поругались на почве ревности. Тогда подозреваемый нанёс сопернику несколько ударов ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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