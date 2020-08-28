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Ювелирный магазин обокрали на 5 миллионов криминальный дуэт Катя и Валера

28 августа 2020, 16:46
Молодые люди скрылись в неизвестном направлении

Мы уже сообщали о том, что в Новосибирске произошла дерзкая кража из ювелирного магазина. Сумма причиненного владельцу ущерба составила 5 миллионов рублей.

По подозрению в совершении преступления разыскивается продавщица магазина по имени Екатерина. Как выяснили журналисты «КП-Новосибирск», она действовала сообща со своим парнем по имени Валера, с котором они жили в городе на съемной квартире.

Сама Катя приехала в Новосибирск из Томска. Валерий – из Коми. Оба обладали яркой спортивной внешностью. Это и помогло Кате устроиться продавщицей в ювелирный магазин, и это же способствовало хорошим результатам работы.

Красотка быстро завоевала доверие хозяина магазина. У нее были ключи от всех витрин и информация об отсутствии охранной системы. 24 августа вечером к ней пришел Валера, они обчистили все полки, сложили украшения в сумку и исчезли.

У предполагаемых преступников была фора в виде целой ночи, чтобы скрыться. Их местоположение на данный момент неизвестно.

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