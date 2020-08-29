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Избирком аннулировал участие в выборах члена коалиции «Новосибирск 2020»

29 августа 2020, 13:22
Поводом стала судимость за использование нелегального программного обеспечения

В Новосибирске участник несистемной оппозиционной коалиции Денис Новочиков не сможет принять участие в выборах в Совет депутатов в качестве кандидата. 17 августа его регистрация как самовыдвиженца была отменена из-за судимости по статье, которая не дает возможности баллотироваться в течение 10 лет.

Новичков шел на выборы по округу № 13 в составе коалиции «Новосибирск 2020». В документах он указал, что 27 июля 2011 года по части 3 статьи 146 уголовного кодекса РФ он был осужден за нарушение авторских прав. В июле руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко рассказывал, что Новичкова судили за установку пиратского софта.

Судимость была снята в 2012 году. Но пункт В статьи Нововичкова запрещает пассивное участие в выборах в течение 10 лет. А у Новичкова прошло только 8. Как сообщает «Континент Сибирь», в ТИК Калининского района Новичкову все объяснили, он расстроился, но против решения комиссии возражать не стал.

По округу № 13 в Совет депутатов Новосибирска выдвигается член фракции «Единая Россия» в действующем созыве горсовета Ирина Константинова. Конкуренцию ей составят пенсионер Татьяна Болотская (КПРФ), безработная Татьяна Штро (ЛДПР) и Сергей Большаков («Родина»).

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