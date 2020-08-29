Избирком аннулировал участие в выборах члена коалиции «Новосибирск 2020»

Судимость была снята в 2012 году. Но пункт В статьи Нововичкова запрещает пассивное участие в выборах в течение 10 лет. А у Новичкова прошло только 8. Как сообщает «Континент Сибирь», в ТИК Калининского района Новичкову все объяснили, он расстроился, но против решения комиссии возражать не стал.