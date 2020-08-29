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Новосибирская прокуратура закрыла нелегально торговавшие сим-картами сайты

29 августа 2020, 23:44
Они предлагали купить средства связи без заключения необходимого договора

Прокуратурой Здвинского района Новосибирской области проверила ряд сайтов, предлагавших купить сим-карты. Оказалось, что некоторые реализовывали продукцию без паспорта и заключения соответствующего договора.

По действующему закону операторы связи должны заключать договоры на оказание услуг связи, идентифицировать абонентов и фиксировать их персональные данные. За несоблюдение оператором связи таких обязанностей предусмотрена административная ответственность.

Поскольку продажа сим-карт без договора недопустима, прокуратура обратилась в суд с исками о признании информации на сайтах запрещенной к распространению на территории России. Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил.

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