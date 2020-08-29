Новосибирцев на элктросамокатах назвали потенциальными убийцами

- Мама инвалид с пластиной в голове. Если бы она упала и ударилась, последствия были бы очень плачевными. Спасло ее только то, что она за коляску держалась. Чудом не въехали в ребёнка. Это ж как надо не уметь управлять игрушкой. Если не умеешь, зачем едешь по тротуару, где людей полно?- задается вопросом Мария Иванова.