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Новосибирцев на элктросамокатах назвали потенциальными убийцами

29 августа 2020, 13:00
Они представляют угрозу для пешеходов на тротуарах

Жительница Новосибирска в социальной сети Facebook разместила гневное сообщение, в котором обратила внимание на опасность самокатов. По ее словам, девушка на арендованном элктросамокате врезалась в ее мать и травмировала пожилую женщину.

По словам Марии Ивановой из Академгородка, 26 августа она оставила свою маму со спящим в коляске ребёнком на улице, чтобы зайти в магазин. Когда вышла, рука пожилой женщины была в крови. Сзади в спину в нее врезалась девушка на игрушке из самокатшеринга.

- Мама инвалид с пластиной в голове. Если бы она упала и ударилась, последствия были бы очень плачевными. Спасло ее только то, что она за коляску держалась. Чудом не въехали в ребёнка. Это ж как надо не уметь управлять игрушкой. Если не умеешь, зачем едешь по тротуару, где людей полно?- задается вопросом Мария Иванова.

Женщина утверждает, что в службе аренды ей заявили, что из волнует только состояние самоката. Она ищет людей, которые помогли бы добиться запрета езды на самокатах по тротуарам. Женщина требует, чтобы к проблеме подключилась полиция и администрация города. Потому что она считает людей на таких самокатах потенциальными убийцами.

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#Новости#Происшествия
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