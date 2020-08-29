Новосибирцев на элктросамокатах назвали потенциальными убийцами

Жительница Новосибирска в социальной сети Facebook разместила гневное сообщение, в котором обратила внимание на опасность самокатов. По ее словам, девушка на арендованном элктросамокате врезалась в ее мать и травмировала пожилую женщину.
По словам Марии Ивановой из Академгородка, 26 августа она оставила свою маму со спящим в коляске ребёнком на улице, чтобы зайти в магазин. Когда вышла, рука пожилой женщины была в крови. Сзади в спину в нее врезалась девушка на игрушке из самокатшеринга.
- Мама инвалид с пластиной в голове. Если бы она упала и ударилась, последствия были бы очень плачевными. Спасло ее только то, что она за коляску держалась. Чудом не въехали в ребёнка. Это ж как надо не уметь управлять игрушкой. Если не умеешь, зачем едешь по тротуару, где людей полно?- задается вопросом Мария Иванова.
Женщина утверждает, что в службе аренды ей заявили, что из волнует только состояние самоката. Она ищет людей, которые помогли бы добиться запрета езды на самокатах по тротуарам. Женщина требует, чтобы к проблеме подключилась полиция и администрация города. Потому что она считает людей на таких самокатах потенциальными убийцами.