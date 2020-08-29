Новосибирцы пожаловались в Генпрокуратуру на незаконную рекламу на своем доме

Как сообщает «Тайга.инфо», на фасаде здания расположены вывески нескольких коммерческих предприятий, помещения которых находятся на первом этаже. Это магазины, кофейня и офис. Люди уверены, что вывески находятся незаконно, их согласовала мэрия, но жители дома своего одобрения не давали. Они считают, что упущенная выгода составила порядка 500 тысяч рублей.