Новосибирцы пожаловались в Генпрокуратуру на незаконную рекламу на своем доме

Мэрия Новосибирска угодила в скандал, в который может вмешаться Генеральная прокуратура России. А все из-за жителей дома №8 по улице Ипподромской.
Как сообщает «Тайга.инфо», на фасаде здания расположены вывески нескольких коммерческих предприятий, помещения которых находятся на первом этаже. Это магазины, кофейня и офис. Люди уверены, что вывески находятся незаконно, их согласовала мэрия, но жители дома своего одобрения не давали. Они считают, что упущенная выгода составила порядка 500 тысяч рублей.
Прокуратура Новосибирска согласилась с доводами людей с Ипподромской и еще в 2018 году внесла представление мэру Анатолию Локтю с требованием аннулировать незаконно выданные разрешения на установку рекламных конструкций. Но сделано этого не было.
Жители дома считают, что здесь есть интерес Дмитрия Лобыни, которы руководит Комитетом рекламы и информации мэрии Новосибирска. С ним собеседники «Тайги. инфо» связывают одного из владельцев магазинов в доме на Ипподромской, характеризуя этого человека как коммерсанта с широкими связями в силовых кругах».