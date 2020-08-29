Новосибирцы снова вышли на акцию солидарности с Хабаровском

Сегодня, 29 августа, новосибирцы вышли уже на традиционную акцию солидарности с протестующими в Хабаровске. В очередной раз они потребовали освободить арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, а заодно вспомнили о протестах в Белоруссии, передает «Тайга.инфо».
На площадь Ленина вышли около 40 человек. Они держали уже привычные лозунги «Хабаровск, мы с тобой», «Свободу Фургалу» и другие. Собравшиеся скандируют «Лежа на диване, станете рабами».
Некоторые собирают подписи уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой в поддержку Фургала. На акцию пришла и Яна Дробноход, которую задержали на прошлом митинге. Она стала с плакатом «Хватит штрафовать мирных протестующих».
Что касается Белоруссии, то на одном из плакатов содержался призыв уважать выбор людей. И нарисован красно-белый флаг оппозиции.
На мероприятии дежурили семь полицейских. Как отмечает «Тайга.инфо», большинство — в штатском.