Новосибирцы снова вышли на акцию солидарности с Хабаровском

Сегодня, 29 августа, новосибирцы вышли уже на традиционную акцию солидарности с протестующими в Хабаровске. В очередной раз они потребовали освободить арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, а заодно вспомнили о протестах в Белоруссии, передает «Тайга.инфо».