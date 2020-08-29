atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирцы снова вышли на акцию солидарности с Хабаровском

29 августа 2020, 13:57
Они вспомнили и о протестах в Белоруссии

Сегодня, 29 августа, новосибирцы вышли уже на традиционную акцию солидарности с протестующими в Хабаровске. В очередной раз они потребовали освободить арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, а заодно вспомнили о протестах в Белоруссии, передает «Тайга.инфо».

На площадь Ленина вышли около 40 человек. Они держали уже привычные лозунги «Хабаровск, мы с тобой», «Свободу Фургалу» и другие. Собравшиеся скандируют «Лежа на диване, станете рабами».

Некоторые собирают подписи уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой в поддержку Фургала. На акцию пришла и Яна Дробноход, которую задержали на прошлом митинге. Она стала с плакатом «Хватит штрафовать мирных протестующих».

Что касается Белоруссии, то на одном из плакатов содержался призыв уважать выбор людей. И нарисован красно-белый флаг оппозиции.

На мероприятии дежурили семь полицейских. Как отмечает «Тайга.инфо», большинство — в штатском.

Материалы по теме
Около 100 человек вышли в Новосибирске на акцию в поддержку ХабаровскаВ Новосибирске задержаны трое участников акции в поддержку ХабаровскаНовосибирца осудили в Хабаровске за дебош на борту самолета
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52