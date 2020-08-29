Пьяный владелец гаражного сервиса в Новосибирске угнал автомобиль клиента

Сегодня, 29 августа, около часа ночи сотрудники ГИБДД остановили у дома по улице Немировича-Данченко автомобиль «Ниссан Премьера». За рулем находился пьяный 54-летний мужчина. При этом у него не было документов на машину.
В ходе проверки выяснилось, что хозяином автомобиля является 29-летний житель Новосибирска. Недавно он поставил автомобиль в гараж к малознакомому человеку для ремонта. Хозяин гаражного сервиса, приняв дозу алкоголя, решил покататься на чужой машине, но был остановлен полицейскими.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Автомобиль возвращен законному владельцу. Проводится дальнейшее расследование.