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Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на 1 сентября

29 августа 2020, 15:13
Обещают, что будет тепло, но дождливо

Новосибирская область готовится к 1 сентября. Многих волнует вопрос о погоде, которой встретят новый учебный год.

Оказалось, что начало сентября будет дождливым и ветреным. Об этом сообщает Sibnet.ru со ссылкой на пресс-секретаря Западно-Сибирского гидрометцентра.

- 1 и 2 сентября будет проходить циклоническое возмущение, область низкого атмосферного давления. Они могут вызвать грозовые дожди при порывистом ветре, но будет довольно тепло, — рассказали синоптики.

Несмотря на ветер и дождь, температура воздуха должна быть высокой. Ожидается 22-28 градусов тепла.

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