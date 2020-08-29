Синоптики дали прогноз погоды в Новосибирске на 1 сентября

Новосибирская область готовится к 1 сентября. Многих волнует вопрос о погоде, которой встретят новый учебный год.
Оказалось, что начало сентября будет дождливым и ветреным. Об этом сообщает Sibnet.ru со ссылкой на пресс-секретаря Западно-Сибирского гидрометцентра.
- 1 и 2 сентября будет проходить циклоническое возмущение, область низкого атмосферного давления. Они могут вызвать грозовые дожди при порывистом ветре, но будет довольно тепло, — рассказали синоптики.
Несмотря на ветер и дождь, температура воздуха должна быть высокой. Ожидается 22-28 градусов тепла.