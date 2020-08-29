В Бердске возмущены закрытием почтового отделения в Микрорайоне

В Бердске закрылось почтовое отделение №9, которое было расположено в Микрорайоне. В итоге десятки тысяч людей лишились шаговой доступности к почте.
Теперь людям, в том числе пенсионерам, придется ездить в тесное помещение №4 на улице Пушкина. Для многих это крайне неудобно. О том, что здание почты находится в аварийном состоянии, стало известно в июне прошлого года.
В мэрии города сообщили, что действительно теперь на почту придется ездить в дом №175 по улице Пушкина. До этого администрация Бердска предлагала частные площадки для размещения почтового отделения.