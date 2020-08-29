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В Бердске возмущены закрытием почтового отделения в Микрорайоне

29 августа 2020, 13:48
Причиной стало аварийное состояние здания

В Бердске закрылось почтовое отделение №9, которое было расположено в Микрорайоне. В итоге десятки тысяч людей лишились шаговой доступности к почте.

Теперь людям, в том числе пенсионерам, придется ездить в тесное помещение №4 на улице Пушкина. Для многих это крайне неудобно. О том, что здание почты находится в аварийном состоянии, стало известно в июне прошлого года.

В мэрии города сообщили, что действительно теперь на почту придется ездить в дом №175 по улице Пушкина. До этого администрация Бердска предлагала частные площадки для размещения почтового отделения.

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