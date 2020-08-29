В Новосибирске два автомобиля врезались в подъезд жилого дома: один водитель погиб

В ночь на 29 августа в микрорайоне Пашино города Новосибирск произошло жуткое ДТП. Два автомобиля врезались в подъезд жилого многоэтажного дома.
Машины полностью перекрыли вход в подъезд. По предварительной информации, Honda Accord врезался в припаркованный Nissan Ad, после чего машины впечатались в стену.
Как рассказали в сообществе АСТ-54, местом происшествия стал двор дома №1Б по улице Новоуральской. В результате аварии водитель Хонды погиб, а пассажир этого же автомобиля получил серьезные травмы.
На месте происшествия работали пожарные, спасатели и врачи скорой помощи. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.