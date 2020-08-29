В Новосибирске грузовик перевернулся на крутом спуске

Сегодня, 29 августа, в Новосибирске опрокинулся грузовик. Авария произошла перед разъездом Иня.
О происшествии сообщили подписчики сообщества «АСТ-54». Они рассказали, что на спуске с Ключ-Камышенского плато на улицу Большевистскую перевернулся грузовик с манипулятором.
На дорогу из кузова машины вывалились бетонные кольца. Образовалась большая пробка.
На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Оказалось, что водителю зажало ногу – он единственный пострадавший в ДТП.
По сообщению полиции, у водителя грузовика не было страховки. При этом он занимался грузоперевозками без лицензии. На этом участке дороги движение грузовиков вообще запрещено.