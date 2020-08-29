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В Новосибирске грузовик перевернулся на крутом спуске

29 августа 2020, 21:19
Авария привела к затору на Бердском шоссе

Сегодня, 29 августа, в Новосибирске опрокинулся грузовик. Авария произошла перед разъездом Иня.

О происшествии сообщили подписчики сообщества «АСТ-54». Они рассказали, что на спуске с Ключ-Камышенского плато на улицу Большевистскую перевернулся грузовик с манипулятором.

На дорогу из кузова машины вывалились бетонные кольца. Образовалась большая пробка.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Оказалось, что водителю зажало ногу – он единственный пострадавший в ДТП.

По сообщению полиции, у водителя грузовика не было страховки. При этом он занимался грузоперевозками без лицензии. На этом участке дороги движение грузовиков вообще запрещено.

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#Новости#Происшествия
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