В Новосибирске водитель каршеринга протаранил два внедорожника и забор

В субботу, 29 августа, в Советском районе Новосибирска в аварию попал автомобиль каршеринга. О происшествии рассказали подписчики сообщества «АСТ-54».
По словам очевидцев, на пересечении улиц Арбузова и Российской столкнулись седан Hyundai Solaris, брендированный в цвета «Делимобиль», и два внедорожника — Toyota RAV4 и Honda CR-V. После этого «Хёндэ» отлетел в металлический забор, от удара с которым остался без бампера, решётки радиатора и капота.
Свидетели утверждают, что мужчина за рулем «Соляриса» сначала убежал, но затем вернулся. Он оправдывался тем, что его якобы кто-то «подрезал» на дороге. О пострадавших не сообщается.