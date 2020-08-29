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В Новосибирске водитель каршеринга протаранил два внедорожника и забор

29 августа 2020, 23:58
Авария произошла в Советском районе

В субботу, 29 августа, в Советском районе Новосибирска в аварию попал автомобиль каршеринга. О происшествии рассказали подписчики сообщества «АСТ-54».

По словам очевидцев, на пересечении улиц Арбузова и Российской столкнулись седан Hyundai Solaris, брендированный в цвета «Делимобиль», и два внедорожника — Toyota RAV4 и Honda CR-V. После этого «Хёндэ» отлетел в металлический забор, от удара с которым остался без бампера, решётки радиатора и капота.

Свидетели утверждают, что мужчина за рулем «Соляриса» сначала убежал, но затем вернулся. Он оправдывался тем, что его якобы кто-то «подрезал» на дороге. О пострадавших не сообщается.

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#Новости#Происшествия
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