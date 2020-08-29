В Новосибирске водитель каршеринга протаранил два внедорожника и забор

По словам очевидцев, на пересечении улиц Арбузова и Российской столкнулись седан Hyundai Solaris, брендированный в цвета «Делимобиль», и два внедорожника — Toyota RAV4 и Honda CR-V. После этого «Хёндэ» отлетел в металлический забор, от удара с которым остался без бампера, решётки радиатора и капота.