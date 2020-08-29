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В Новосибирскую область в сентябре вернется лето

29 августа 2020, 22:40
Погода в первый месяц осени должна порадовать сибиряков

Синоптики дали прогноз погоды на первый месяц осени в столице Сибири. Температуры ожидаются выше средних, а осадки окажутся неравномерными.

Как рассказала исполняющая обязанности начальника департамента Росгидромета по Сибири Ирина Терёхина, слова которой передает «Ифопро54», средние температуры будут выше нормы. Теплее всего погода окажется в начале месяца, а к его концу температура пойдет на снижение.

По ночам в первой и второй декадах температура по ночам составит 10–15 градусов, а в третей декаде – около 4–9 градусов. Днем же воздух прогреется до 21–25 градусов на юге области, а в отдельные дни она может достигать 29 градусов.

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