За сутки коронавирусом заболел 51 человек в Новосибирской области

Сегодня, 29 августа, новосибирский оперативный штаб обновил данные по коронавирусу. В регионе выявлены 11289 случаев заражения COVID-19, то есть за сутки их стало на 51 больше. Среди общего числа заболевших 679 детей. 9973 человека выписаны по выздоровлению, то есть отрицательные тесты за прошедшие сутки получили еще 43 человека.