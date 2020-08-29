За сутки коронавирусом заболел 51 человек в Новосибирской области

Сегодня, 29 августа, новосибирский оперативный штаб обновил данные по коронавирусу. В регионе выявлены 11289 случаев заражения COVID-19, то есть за сутки их стало на 51 больше. Среди общего числа заболевших 679 детей. 9973 человека выписаны по выздоровлению, то есть отрицательные тесты за прошедшие сутки получили еще 43 человека.
От коронавируса скончались два пациента. Это мужчины в возрасте 79 лет и 91 год. Общее количество летальных исходов от COVID-19 в регионе достигло 354 человек.
В реанимациях больниц находятся 50 человек. На аппаратах ИВЛ – 9 пациентов.
На данный момент госпитализированы в стационары 11 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в больницах Новосибирска- 868, в больницах районов области - 443.
Всего в регионе провели 412094 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 440 новосибирцев, 35 953 человека с него сняты.
За прошедшие сутки к врачам с признаками ОРВИ обратились 1583 человек. Госпитализированы 12 пациентов.