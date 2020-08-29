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Зарплата бюджетников в Новосибирской области увеличилась на 5%

29 августа 2020, 12:32
Такие данные приводят в управлении статистики

Бюджетники Новосибирской области могут похвалиться ростом доходов. В первом полугодии, по данным Новосибирскстата, у них выросла зарплата.

В среднем реальная зарплата бюджетников увеличилась на 5,2%. Примечательно, что у работников государственных федеральных структур она на 5,3%. А вот у муниципальных бюджетников только 2,7%.

По данным статистики, больше всех из бюджетников зарабатывают даже не чиновники, а медики. У них средняя зарплата составляет 44 493 рубля.

Меньше всех доходы у воспитателей и нянечек в детских садах - 25 573 рубля, если верить статистике. В целом же средняя зарплата в области заявлена на уровне 40 884 рубля.

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