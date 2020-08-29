Зарплата бюджетников в Новосибирской области увеличилась на 5%

Бюджетники Новосибирской области могут похвалиться ростом доходов. В первом полугодии, по данным Новосибирскстата, у них выросла зарплата.
В среднем реальная зарплата бюджетников увеличилась на 5,2%. Примечательно, что у работников государственных федеральных структур она на 5,3%. А вот у муниципальных бюджетников только 2,7%.
По данным статистики, больше всех из бюджетников зарабатывают даже не чиновники, а медики. У них средняя зарплата составляет 44 493 рубля.
Меньше всех доходы у воспитателей и нянечек в детских садах - 25 573 рубля, если верить статистике. В целом же средняя зарплата в области заявлена на уровне 40 884 рубля.