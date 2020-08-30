В Новосибирске раздадут фирменные ручки для Тотального диктанта

В этом году Тотальный диктант перенесли из-за пандемии на 17 октября. Изменилась не только дата, но и формат. Организаторы предложили провести диктант оффлайн – в аудитории с соблюдением всех эпидемиологических требований, онлайн или в режиме «#пишемдома». Последний способ предполагает использовать фирменную ручку, которую предоставил генеральный партнёр Berlingo. Участники пишут диктант дома на специальном бланке, который после отдают на проверку. Но в этом режиме оценки не будут ставиться, поскольку возможно участник использовал помощь.