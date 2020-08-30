Водоплавающей дичи в Новосибирской области стало больше

Posted 30 августа 2020, 02:23
Published 30 августа 2020, 02:23
Modified 5 августа 2022, 12:01
Updated 5 августа 2022, 12:01
Гусей и уток стало больше в Новосибирской области в этом году. Это и стало причиной раннего сезона охоты на водоплавающую дичь.
По словам специалистов управления по охране животного мира Минприроды НСО, столько птиц спровоцировало раннее лето и пандемия.
Охранник управления по охране животного мира Валерий Шрайдер отметил, что в текущем году были созданы благоприятные условия для размножения местной дичи. Они стали строить гнезда раньше, поэтому и вывели птенцов больше. В среднем в каждом выводке выжило по 6-8 птиц, ранее их было 3-4.
А из-за пандемии запретили охоту, и птицы почувствовали себя свободнее.