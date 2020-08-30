Водоплавающей дичи в Новосибирской области стало больше

Охранник управления по охране животного мира Валерий Шрайдер отметил, что в текущем году были созданы благоприятные условия для размножения местной дичи. Они стали строить гнезда раньше, поэтому и вывели птенцов больше. В среднем в каждом выводке выжило по 6-8 птиц, ранее их было 3-4.