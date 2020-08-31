«Единая Россия»: России необходима единая система служб занятости Единороссы предлож

Как сообщается на портале mkset, Министерство труда готово взять на обсуждение инициативу от партии “Единая Россия”, которая предлагает возобновить практику страхования занятости граждан. Так, Андрей Исаев - первый замруководителя фракции ЕР в Государственной Думе сообщил, что данное страхование значительно снижает расходы для компании или работодателя, ведь выходные пособия сотрудникам будут выплачиваться за счет центра занятости. Кроме того, работник будет уверен, что в случае сокращения или увольнения он получит все надлежащие выплаты. Плюс ко всему, если компания разорилась и официально получила статус банкрота, то сотрудникам не придется много лет ожидать свои деньги, так как сформированный фонд по защите от безработицы будет выплачивать зарплаты в таких ситуациях.
Руководитель фракции “Единая Россия” Сергей Неверов подчеркнул, что период самоизоляции и наступивший экономический кризис показали, что система центров занятости населения неэффективна, так как в кризисный момент они не справились с потоком заявлений на постановку на учет. В связи с этим вся система требует реформ. Он приводит в качестве примера такие ситуации, когда россиянин потерял работу в одном регионе, но пособие должен был получать только по месте официальной регистрации. Партия уверена, что такая ситуация абсурдна, так как граждане должны получать помощь там, где они живут.
Также не устраивает единороссов излишняя бюрократия. Например, сейчас индивидуальные предприниматели должны закрыть собственное дело для получения выплат. Однако парламентарии считают, что достаточно оповестить налоговые службы о временном приостановлении деятельности.
Портал партии ЕР пишет, что в ближайшую сессию депутаты вынесут данный законопроект на рассмотрение и доработают его текст. Ожидается, что закон, который будет частично изменять Трудовой кодекс РФ, примут до конца года.
Заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Игорь Шмидт обозначил действующие меры по снятию напряженности на рынке труда в Новосибирской области.
«Это в первую очередь, организация общественных работ и профессионального обучения всех категорий граждан, трудоустройство на временные работы, содействие в организации самозанятости и т.д. Компенсация 50% заработной платы тем работодателям, кто будет принимать на работу уволенных из других организаций работников. В качестве дополнительной меры поддержки предпринимательских инициатив планируется увеличение размера единовременной финансовой помощи на организацию малого предпринимательства и самозанятости в сумме 200 тысяч рублей, а также увеличение количества получателей такой помощи. Всем, кто захочет воспользоваться данным видом поддержки, необходимо будет представить свои бизнес-проекты и пройти конкурсный отбор», - отметил Игорь Шмидт.