«Единая Россия»: России необходима единая система служб занятости Единороссы предлож

Как сообщается на портале mkset, Министерство труда готово взять на обсуждение инициативу от партии “Единая Россия”, которая предлагает возобновить практику страхования занятости граждан. Так, Андрей Исаев - первый замруководителя фракции ЕР в Государственной Думе сообщил, что данное страхование значительно снижает расходы для компании или работодателя, ведь выходные пособия сотрудникам будут выплачиваться за счет центра занятости. Кроме того, работник будет уверен, что в случае сокращения или увольнения он получит все надлежащие выплаты. Плюс ко всему, если компания разорилась и официально получила статус банкрота, то сотрудникам не придется много лет ожидать свои деньги, так как сформированный фонд по защите от безработицы будет выплачивать зарплаты в таких ситуациях.