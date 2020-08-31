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Команда Навального опубликовала снятое им в Новосибирске расследование

1 сентября 2020, 02:22
В нем рассказывается бизнесе депутатов от «Единой России»

На YouTube-канале Алексея Навального было опубликовано расследование, которое оппозиционер снимал в Новосибирске перед тем, как он попал в больницу в Омске. Фильм получил название «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить».

В этом видео Навальный и его сторонники рассказывают о положении в Новосибирске и бизнесе местных депутатов-единороссов. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, этот фильм стал первым из целой серии, которая планировалась к единому дню голосования 13 сентября. Начало расследования касается Алексея Джулая.

Согласно декларации о доходах, в 2020 году депутат заработал 22 миллиона рублей. В собственности у него находится две квартиры по 124 квадратных метра каждая. Кроме этой недвижимости, у Джулая есть 81 земельный участок, два помещения и одно здание. Он является учредителем компании «Достойный сервис» и группы компаний «Дискус» — городского застройщика.

«Дискус» был создан Джулаем в 2000 году. Группа компаний с таким названием уже попадала в скандалы в Новосибирске. В фильме Навальный общается с жителями домов, построенных «Дискусом». Люди жалуются на качество застройки. В фильме говорится и о других депутатах-единороссах.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа. В этот момент он находился на борту самолета, который летел из Томска в Москву, из-за чего была совершена экстренная посадка в Омске.

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