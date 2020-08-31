Команда Навального опубликовала снятое им в Новосибирске расследование

Согласно декларации о доходах, в 2020 году депутат заработал 22 миллиона рублей. В собственности у него находится две квартиры по 124 квадратных метра каждая. Кроме этой недвижимости, у Джулая есть 81 земельный участок, два помещения и одно здание. Он является учредителем компании «Достойный сервис» и группы компаний «Дискус» — городского застройщика.