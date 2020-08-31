Новосибирских коммунистов подозревают в сговоре с другими партиями

Еще 10 августа избирком 47-го одномандатного избирательного округа Новосибирска 10 августа отменил регистрацию кандидата на выборы в горсовет Ольги Бас. Ее заподозрили в сговоре с представителями КПРФ для нейтрализации основных конкурентов. В тот же провалилась ее попытка через суд выбить из гонки представителей «Коммунистов России» Дмитрия Савина и «Родины» Виталия Бертякова. Примечательно, что аннулировать регистрацию Бас попросила сама же выдвинувшая ее партия «Гражданская платформа». Как пишет федеральное издание, есть вероятность того, что в партии не оценили попытки ее представительницы поработать на прямого конкурента.