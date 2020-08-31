atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирских коммунистов подозревают в сговоре с другими партиями

31 августа 2020, 22:57
По мнению аналитиков «Профиля», коммунисты пытаются устранить конкурентов там, где их позиции в одномандатных округах недостаточно сильны.

Авторитетный журнал «Профиль» за две недели до выборов проанализировал ситуацию, складывающуюся на нескольких избирательных участках Новосибирска. Издание намекает на сговор, который возможно наблюдается между несколькими влиятельными политическими силами в регионе.

Еще 10 августа избирком 47-го одномандатного избирательного округа Новосибирска 10 августа отменил регистрацию кандидата на выборы в горсовет Ольги Бас. Ее заподозрили в сговоре с представителями КПРФ для нейтрализации основных конкурентов. В тот же провалилась ее попытка через суд выбить из гонки представителей «Коммунистов России» Дмитрия Савина и «Родины» Виталия Бертякова. Примечательно, что аннулировать регистрацию Бас попросила сама же выдвинувшая ее партия «Гражданская платформа». Как пишет федеральное издание, есть вероятность того, что в партии не оценили попытки ее представительницы поработать на прямого конкурента.

На сегодняшний день на выборы в горсовет по 47-му округу идут 7 кандидатов. Это Виталий Бертяков от «Родины», Дмитрий Савин от «Коммунистов России», Вячеслав Митрофанов от «Справедливой России», самовыдвиженец Ольга Нечаева, Евгения Орехова от ЛДПР, Ирина Путинцева от «Единой России» и представитель КПРФ Виктор Стрельников.

По мнению аналитиков «Профиля», с помощью Бас коммунисты пытались устранить конкурентов, так как их позиции в одномандатных округах недостаточно сильны. Тут востребованы с одной стороны молодые, активные кандидаты, представляющие определенный профессиональный кластер, и в то же время - близкие людям во дворах. Поэтому для продвижения своих кандидатов коммунисты используют самые разные приемы, в том числе – используют спойлеров.

Кстати, сейчас Стрельников сам пытается через суд снять с выборов Бертякова. Оба кандидата играют на лево-патриотическом поле.

Интересны действия коммунистов и на других округа. В конце июля представитель регионального отделения ЛДПР в Новосибирской области Александр Щербак даже отправил главе КПРФ Геннадию Зюганову открытое обращение, в котором указал, что на предстоящих в сентябре выборах выявлены кандидаты-однофамильцы выдвиженцев от ЛДПР в тех же округах. По мнению ЛДПР, в 42-ом округе на выборах в горсовет спойлером кандидата от ЛДПР Дмитрия Павловича Курочкина является самовыдвиженец Дмитрий Андреевич Курочкин, призванный обеспечить победу коммунисту Павлу Горшкову. Аналогичная ситуация наблюдается в округах 8-ом и 22-ом округах на выборах в заксобрание области.

Кроме того, на выборах в горсовет в Первомайском районе Новосибирска представители КПРФ договорилась со «Справедливой Россией» о том, что «справедливороссы» не станут выдвигать своих кандидатов на 43 и 44 округах, а ресурсы «эсеров» пойдут на поддержку кандидатов КПРФ Андрея Любавского и Андрея Михайлова.

Любавский попытался в суде выбить из предвыборной гонки своего основного конкурента – кандидата от «Единой России» Дмитрия Дамаева. Любавский подал иск против Дамаева в Первомайский районный суд Новосибирска. Михайлов пошел еще дальше. Он заявил, что в прошлом году Дамаев его ударил в здании мэрии. Полиция отказалась возбуждать дело.

В Советском районе городские власти под руководством мэра-коммуниста Анатолия Локтя стремятся помешать переизбраться в горсовет кандидату-самовыдвиженцу Наталье Пинус. На 45 округе мэрия поддерживает кандидата от КПРФ – известного журналиста Ерлана Байжанова. А также благоволит кандидату-самовыдвиженцу Анастасии Близнюк.

В Октябрьском районе кандидат Александр Мухарыцын выступает на выборах на 39 округе как самовыдвиженец, скрывая свою связь с КПРФ. Однако сама партия не выдвинула по этому округу никого. А про Мухарыцына известно, что в 2014 году он снялся с мэрских выборов в пользу Анатолия Локтя.

В Дзержинском районе представители КПРФ и «Справедливой России» активно поддерживают кандидата от ЛДПР Ирину Беспечную. На ее победу работает и админресурс мэрии. Все это делается в противовес действующему депутату Игорю Салову. Ему, кстати, пришлось даже отвечать в суде по подозрению в подкупе избирателей.

Напомним, 13 сентября состоятся Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области VII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, в том числе в Совет депутатов города Новосибирска VII созыва. В отличие от предыдущих выборов, все депутаты будут избраны по мажоритарной системе. В ходе выборов будет распределено 50 мандатов. Количество округов увеличится с 40 до 50. При этом все округа останутся одномандатными.

Материалы по теме
Атаку коммунистов на заксобрание возглавит мэр НовосибирскаКандидатам-коммунистам Новосибирской области пожертвовали «провокационные рубли»Новосибирские коммунисты пожаловались на зачистку спецвыпуска газеты «Правда»
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52