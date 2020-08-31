Новосибирских коммунистов подозревают в сговоре с другими партиями

Авторитетный журнал «Профиль» за две недели до выборов проанализировал ситуацию, складывающуюся на нескольких избирательных участках Новосибирска. Издание намекает на сговор, который возможно наблюдается между несколькими влиятельными политическими силами в регионе.
Еще 10 августа избирком 47-го одномандатного избирательного округа Новосибирска 10 августа отменил регистрацию кандидата на выборы в горсовет Ольги Бас. Ее заподозрили в сговоре с представителями КПРФ для нейтрализации основных конкурентов. В тот же провалилась ее попытка через суд выбить из гонки представителей «Коммунистов России» Дмитрия Савина и «Родины» Виталия Бертякова. Примечательно, что аннулировать регистрацию Бас попросила сама же выдвинувшая ее партия «Гражданская платформа». Как пишет федеральное издание, есть вероятность того, что в партии не оценили попытки ее представительницы поработать на прямого конкурента.
На сегодняшний день на выборы в горсовет по 47-му округу идут 7 кандидатов. Это Виталий Бертяков от «Родины», Дмитрий Савин от «Коммунистов России», Вячеслав Митрофанов от «Справедливой России», самовыдвиженец Ольга Нечаева, Евгения Орехова от ЛДПР, Ирина Путинцева от «Единой России» и представитель КПРФ Виктор Стрельников.
По мнению аналитиков «Профиля», с помощью Бас коммунисты пытались устранить конкурентов, так как их позиции в одномандатных округах недостаточно сильны. Тут востребованы с одной стороны молодые, активные кандидаты, представляющие определенный профессиональный кластер, и в то же время - близкие людям во дворах. Поэтому для продвижения своих кандидатов коммунисты используют самые разные приемы, в том числе – используют спойлеров.
Кстати, сейчас Стрельников сам пытается через суд снять с выборов Бертякова. Оба кандидата играют на лево-патриотическом поле.
Интересны действия коммунистов и на других округа. В конце июля представитель регионального отделения ЛДПР в Новосибирской области Александр Щербак даже отправил главе КПРФ Геннадию Зюганову открытое обращение, в котором указал, что на предстоящих в сентябре выборах выявлены кандидаты-однофамильцы выдвиженцев от ЛДПР в тех же округах. По мнению ЛДПР, в 42-ом округе на выборах в горсовет спойлером кандидата от ЛДПР Дмитрия Павловича Курочкина является самовыдвиженец Дмитрий Андреевич Курочкин, призванный обеспечить победу коммунисту Павлу Горшкову. Аналогичная ситуация наблюдается в округах 8-ом и 22-ом округах на выборах в заксобрание области.
Кроме того, на выборах в горсовет в Первомайском районе Новосибирска представители КПРФ договорилась со «Справедливой Россией» о том, что «справедливороссы» не станут выдвигать своих кандидатов на 43 и 44 округах, а ресурсы «эсеров» пойдут на поддержку кандидатов КПРФ Андрея Любавского и Андрея Михайлова.
Любавский попытался в суде выбить из предвыборной гонки своего основного конкурента – кандидата от «Единой России» Дмитрия Дамаева. Любавский подал иск против Дамаева в Первомайский районный суд Новосибирска. Михайлов пошел еще дальше. Он заявил, что в прошлом году Дамаев его ударил в здании мэрии. Полиция отказалась возбуждать дело.
В Советском районе городские власти под руководством мэра-коммуниста Анатолия Локтя стремятся помешать переизбраться в горсовет кандидату-самовыдвиженцу Наталье Пинус. На 45 округе мэрия поддерживает кандидата от КПРФ – известного журналиста Ерлана Байжанова. А также благоволит кандидату-самовыдвиженцу Анастасии Близнюк.
В Октябрьском районе кандидат Александр Мухарыцын выступает на выборах на 39 округе как самовыдвиженец, скрывая свою связь с КПРФ. Однако сама партия не выдвинула по этому округу никого. А про Мухарыцына известно, что в 2014 году он снялся с мэрских выборов в пользу Анатолия Локтя.
В Дзержинском районе представители КПРФ и «Справедливой России» активно поддерживают кандидата от ЛДПР Ирину Беспечную. На ее победу работает и админресурс мэрии. Все это делается в противовес действующему депутату Игорю Салову. Ему, кстати, пришлось даже отвечать в суде по подозрению в подкупе избирателей.
Напомним, 13 сентября состоятся Выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области VII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, в том числе в Совет депутатов города Новосибирска VII созыва. В отличие от предыдущих выборов, все депутаты будут избраны по мажоритарной системе. В ходе выборов будет распределено 50 мандатов. Количество округов увеличится с 40 до 50. При этом все округа останутся одномандатными.