Областной суд признал невиновным в растрате водителя ЦИМО Бердска

В Бердске водитель ЦИМО Сергей Горбунов празднует победу. Он полностью оправдан после резонансного уголовного дела, когда в декабре прошлого года суд признала руководительницу Центра виновной в присвоении и растрате с утверждением, что женщина фиктивно приняла на работу водителя Сергея Горбунова, сотрудниц Ирину Кращук и Нику Шапран.
Анну Захарову суд приговорил к 4 годам условно с испытательным сроком в 3 года. Сергея Горбунова осудили на 2 года 6 месяцев условно. Ирину Кращук — на 2 года 6 месяцев условно, а Нику Шапран — на 2 года условно. При этом Анна Захарова и Сергей Горбунов должны были выплатить 469 тысяч рублей, которые водитель получил в качестве оплаты за работу.
Осужденные подали апелляцию. Суд начал разбираться и пришёл к выводу, что не были учтены показания свидетелей, который рассказали, что Горбунов действительно оказывал транспортные услуги. В итоге мужчина был полность оправдан с правом на реабилитацию. С него и Захаровой больше не требуют денег, а бывшей чиновнице скостили условный срок до 3,5 лет.