Областной суд признал невиновным в растрате водителя ЦИМО Бердска

Осужденные подали апелляцию. Суд начал разбираться и пришёл к выводу, что не были учтены показания свидетелей, который рассказали, что Горбунов действительно оказывал транспортные услуги. В итоге мужчина был полность оправдан с правом на реабилитацию. С него и Захаровой больше не требуют денег, а бывшей чиновнице скостили условный срок до 3,5 лет.