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Синоптики обещают новосибирцам жаркое начало сентября

31 августа 2020, 20:59
Осень поприветствует жителей столицы Сибири теплой погодой

Начало осени в Новосибирске окажется более чем теплым. В ночь на вторник, 1 сентября, в городе прогнозируют +16, а днём воздух прогреется до +27.

Первая половина дня должна пройти без осадков. Ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.

2 сентября в Новосибирске возможен небольшой дождь. Температура останется на уровне вторника, от +12 ночью до +27 днем. Еще теплее погода прогнозируется в ночь на 3 сентября – до +18.

Погода начнет портиться с пятницы. Ночные температуры опустятся до +7, а дневные до +16. На выходных по предварительным прогнозам будет не теплее +13 градусов.

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