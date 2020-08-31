Синоптики обещают новосибирцам жаркое начало сентября

Начало осени в Новосибирске окажется более чем теплым. В ночь на вторник, 1 сентября, в городе прогнозируют +16, а днём воздух прогреется до +27.
Первая половина дня должна пройти без осадков. Ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.
2 сентября в Новосибирске возможен небольшой дождь. Температура останется на уровне вторника, от +12 ночью до +27 днем. Еще теплее погода прогнозируется в ночь на 3 сентября – до +18.
Погода начнет портиться с пятницы. Ночные температуры опустятся до +7, а дневные до +16. На выходных по предварительным прогнозам будет не теплее +13 градусов.