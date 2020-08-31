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В Мошковском районе произошло ДТП с гибелью пешехода

31 августа 2020, 14:39
Водитель автомобиля «Лексус» сбил мужчину, личность котрого сейчас устанавливается

Сегодня, 31 августа, в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Около 03.40 ночи был сбит пешеход.

Как раскали в полиции, 58-летний водитель автомобиля «Лексус RX350» ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны рабочего поселка Мошково в направлении Новосибирска. На 46 километре совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части.

В результате происшествия мужчина, которому на вид был 50-60 лет, от полученных скончался на месте аварии. Его личность сейчас устанавливается.

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#Новости#Происшествия
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