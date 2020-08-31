В Мошковском районе произошло ДТП с гибелью пешехода

Как раскали в полиции, 58-летний водитель автомобиля «Лексус RX350» ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны рабочего поселка Мошково в направлении Новосибирска. На 46 километре совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части.