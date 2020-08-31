В Мошковском районе произошло ДТП с гибелью пешехода

Сегодня, 31 августа, в Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Около 03.40 ночи был сбит пешеход.
Как раскали в полиции, 58-летний водитель автомобиля «Лексус RX350» ехал по автодороге Р-255 «Сибирь» со стороны рабочего поселка Мошково в направлении Новосибирска. На 46 километре совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части.
В результате происшествия мужчина, которому на вид был 50-60 лет, от полученных скончался на месте аварии. Его личность сейчас устанавливается.