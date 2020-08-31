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В Новосибирске должница засудила коллекторов за оскорбления

31 августа 2020, 15:41
Коллекторы использовали фальшивые номера

Суд наказал штрафом коллекторское агентство в Новосибирске, которое унижало своих должников по телефону.

У судебных приставов возникли претензии к работе ООО «Сириус-Трейд». В ходе проверки было установлено, что коллекторы действовали грязно. Они звонили должникам с незарегистрированных на фирму телефонов и унижали. Так, одной из жертв коллектором стала женщина, которая неоднократно получала сообщения, унижающие ее честь и достоинство. В качестве доказательств были представлены записи разговоров и скриншоты сообщений.

Руководству выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.

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