В Новосибирске должница засудила коллекторов за оскорбления

Суд наказал штрафом коллекторское агентство в Новосибирске, которое унижало своих должников по телефону.
У судебных приставов возникли претензии к работе ООО «Сириус-Трейд». В ходе проверки было установлено, что коллекторы действовали грязно. Они звонили должникам с незарегистрированных на фирму телефонов и унижали. Так, одной из жертв коллектором стала женщина, которая неоднократно получала сообщения, унижающие ее честь и достоинство. В качестве доказательств были представлены записи разговоров и скриншоты сообщений.
Руководству выписали штраф в размере 100 тысяч рублей.